Nuovi lavori sulla "Sp Cipressino". Quasi tre chilometri da rifare

A gara un nuovo stralcio di lavori sulla strada Cipressino, il tratto interessato è dal chilometro 22+600 al chilometro 25 (nei pressi di Montegiovi). In attesa dell’assegnazione dei lavori i pendolari amiatini chiamati tutti i giorni a percorrerla invitano le istituzioni a fare presto.

Di recente l’arteria è passata di competenza della Regione che ha detto investirà su questo tratto decine di milioni di euro. La Provincia di Grosseto però aveva presentato un piano da 3,9 milioni di euro per migliorare la viabilità in un tratto che collega il ponte Zancona con la tre corsie. Qui ci sono al momento curve strette e pericolose e forti pendenze. Il finanziamento era stato messo in campo da Cosvig e dai Comuni di Arcidosso, Castel del Piano e Santa Fiora ad agosto 2019. A questo punto le opere previste nel progetto riguarderanno l’adeguamento della viabilità esistente con riconfigurazione del tracciato e realizzazione di banchine e cunette lungo l’intero percorso. Ovviamente si parla anche di riqualificazione dell’asfalto, ad oggi danneggiato, e saranno adeguate le curve comprese nell’area di intervento. Di conseguenza la Regione Toscana ha deciso di investire sul Cipressino una cifra molto importante: il finanziamento ammonta a 65 milioni. La Giunta regionale ha avviato l’acquisizione al demanio regionale della "Sp64 Cipressino" nell’ambito di un più ampio programma di interventi rispondenti alle esigenze di collegamento diretto tra il bacino geotermico dell’area amiatina con la rete stradale statale rappresentata dalla Ss.2 Cassia in direzione est e dalla Ss.223 in direzione ovest.