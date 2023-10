Nuovi lampioni. Investimento da 50mila euro

Efficientamento energetico, al via le operazioni nel territorio di Capalbio. L’intervento, finanziato per 50mila euro dal Pnrr, riguarderà Vallerana, Carige Alta e gli undici Centri agricoli (dalla A alla M). Tutto pronto per le operazioni di efficientamento energetico che cominceranno nei prossimi giorni. L’intervento riguarderà la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con lampade a led a Vallerana, Carige Alta e gli undici Centri agricoli del territorio. "Le operazioni – commenta Giuseppe Ranieri (nella foto), vicesindaco e assessore con delega alle Politiche ambientali e alle energie rinnovabili – comporteranno non solo un servizio di illuminazione più efficiente, ma anche un risparmio in termini di consumo e di spesa e un minor impatto ambientale". A Carige Alta sarà inoltre realizzata la sostituzione completa dell’impianto pubblico elettrico. "La nostra amministrazione – prosegue Ranieri – è sempre attenta anche alle esigenze delle frazioni. Sostituire l’impianto elettrico di Carige Alta significa, infatti, risolvere una problematica che insisteva nella località da molto tempo". L’intervento sarà finanziato interamente dal Pnrr per un valore totale di 50mila euro. "Grazie alle risorse – spiega Federico Bordo, assessore con delega al Bilancio – messe a disposizione dallo Stato, possiamo valorizzare e tutelare maggiormente il nostro territorio senza aggravare il bilancio comunale, sia nel capitolo degli investimenti che in quello delle spese correnti. Le opere permetteranno un notevole risparmio sui costi dell’energia, producendo un effetto in controtendenza con gli aumenti registrati negli ultimi anni".