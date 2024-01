Nuove Pet-Tc e Gamma Camera. Oltre quattro milioni di investimenti

Diagnostica di massimo livello al Misericordia grazie alla nuova Pet-Tc e alle Gamma camere operative in Medicina nucleare. Le nuove strumentazioni, per un investimento di oltre 4 milioni, sono state inaugurate ieri all’ospedale Misericordia di Grosseto, con la partecipazione dell’assessore regionale alla Salute e Sanità Simone Bezzini e del presidente Eugenio Giani. Presenti all’inaugurazione anche il direttore generale Antonio D’Urso e la direttrice amministrativa Antonella Valeri, il direttore di presidio Michele Dentamaro e il direttore del dipartimento Diagnostica per Immagini Enrico Saloni, il responsabile dell’Uosd Medicina nucleare Alfonso Baldoncini, il direttore di Area dipartimentale Diagnostica per immagini, zona grossetana Luca Franci, l’assessora al Sociale del Comune di Grosseto Sara Minozzi. Due importanti strumentazioni di ultima generazione che vanno a potenziare e migliorare la qualità della risposta diagnostica nella struttura grossetana dell’Asl Toscana sud est. La Pet (Tomografia a Emissione di Positroni) - Tc è uno degli esami più innovativi nel campo della diagnostica per immagini per la diagnosi precoce dei tumori e per il follow-up a seguito di terapie (chemioterapica, radioterapica) e interventi chirurgici, o per la ricerca di un tumore occulto in pazienti con metastasi documentate. La Gamma Camera è utilizzata in Medicina nucleare per l’acquisizione delle immagini scintigrafiche per la distribuzione nell’organismo della radioattività emessa dai radiofarmaci. Da pochi giorni sono inoltre partiti i lavori per l’istallazione di una ulteriore gamma camera per un totale di tre macchinari di questo tipo, di cui due con funzionalità tc, in dotazione al reparto grossetano. Importante l’investimento impiegato per i macchinari: 4 milioni e 200mila euro la cifra investita nel 2023 da fondi Pnrr solo nella zona grossetana, di cui oltre 1 milione destinato alle due Gamma camere, mentre la Pt-Tc è stata finanziata con fondi aziendali per un totale di circa 3 milioni e 150 mila euro.