Nuove ’Casette dell’acqua’ a Civitella e Vallerona

Installate due nuove casine dell’acqua di AdF: una via 1 maggio a Civitella Marittima, l’altra in piazza XXV maggio a Vallerona. Presenti gli alunni delle scuole e tanti cittadini.

Le "Casine dell’Acqua" riscuotono sempre più apprezzamento dai cittadini e nel 2024 è stata superata la soglia dei 3,2 milioni di litri di acqua complessivamente dagli impianti installati sul territorio servito, con 2,15 milioni di bottiglie in plastica da 1,5 litri risparmiate e 64 tonnellate di plastica non utilizzate, pari a 201 tonnellate di CO2 equivalente non immessa in ambiente. Complessivamente, nel quadriennio 2021-2024, sono stati circa 7 milioni i litri di acqua erogata, con oltre 4 milioni e mezzo di bottiglie in meno e 138 tonnellate di plastica non utilizzata, ovvero 417 tonnellate di CO2 in meno rilasciate in atmosfera.

"Questa nuova casina dell’acqua rappresenta un servizio importante per la nostra comunità – dice la sindaca di Civitella Paganico Alessandra Biondi –. È la seconda del territorio, dopo quella di Paganico che nel tempo è diventata un servizio essenziale per i cittadini".

"Questa casina, che custodisce la risorsa più preziosa per la vita ed è amica della salute e dell’ambiente – ha detto il sindaco di Roccalbegna, Massimo Galli –, rappresenta una risposta importante per la comunità di Vallerona e potrà essere fruita anche dai turisti che visitano il nostro meraviglioso". "La fiducia dei Comuni soci è per noi è fondamentale", ha affermato il presidente di AdF Roberto Renai.