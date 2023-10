Nuova parafarmacia. Conad assume

Conad aprirà una nuova parafarmacia in via Senegal e ha iniziato la selezione del personale.

L’apertura è prevista nei primi giorni di dicembre e per completare gli organici ha preso il via la valutazione delle candidature.

Possono presentare il loro curriculum sia i neolaureati che farmacisti con esperienza e le domande devono essere inviate all’indirizzo mail info@conadnordovest.it indicando nell’oggeto della mail "Candidatura per parafarmacia via Clodia".

Non è l’unica novità destinata ad allargare l’offerta di Conad nel territorio provinciale, perché oltre all’apertura della nuova parafarmacia in programma c’è anche quella del punto vendita a Castiglione della Pescaia dove sono già iniziati i lavori per la realizzazione dei locali che dovranno ospitare il supermarket.

Anche in questo caso sono previste nuove assunzioni: almeno trenta i posti di lavoro pevisti da Clodia Commerciale, la società proprietaria dei quattro punti vendita cittadini (via Clodia, via Senegal, via Scansanese e via Castiglionese).