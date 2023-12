Nuova apparecchiatura per l’ospedale

Un altro importante macchinario è stato inaugurato nei giorni scorsi all’ospedale di Castel del Piano. Macchina che arricchisce la diagnostica del nosocomio amiatino. Alla presenza del direttore di presidio Michele Dentamaro, direttore della Uoc Radiologia Dottor Enrico Saloni, del dottore di radiologia Stefano Catoni, del sindaco Michele Bartalini, del esponsabile coordinatore dei tecnici radiologi Stefano Rossi, della dottoressa Alice Baldini, e della coordinatrice Marta Sani, è stato inaugurato l’ortopantomografo di ultima generazione. "Amministrazione comunale e Sanità – dicono dal comune di Castel del Piano - insieme, per il bene comune della collettività. In questi giorni verrà fatta un’altra importante inaugurazione, e nei prossimi mesi attendiamo un’importante novità". Sempre per quanto riguarda l’ospedale di Castel del Piano ci sono altre novità. "Ricordiamo – proseguono dall’amministrazione comunale - che sono state ripristinate le messe alla Cappella dell’ospedale, la mensa aperta agli esterni e a breve avremo un’unità del servizio civile". Infine, venerdì 22 alle 11, è in programma la messa presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena.