Nubifragi a Massa e Follonica. Auto bloccata nel sottopasso

Nella tarda serata di ieri un violento temporale si è abbattuto su Follonica, e questo ha costretto l’Amministrazione comunale a chiudere ben tre sottopassi presenti in città, ovvero quelli di via Massetana, di via Giacomo Leopardi e di via Ugo Bassi. E in via Massetana un’auto è rimasta in panne (nella foto). A Massa Marittima poco dopo le 20 si è verificato un nubifragio con 80 millimetri di pioggia caduti in un’ora. Chiuso anche il sottopasso di Scarlino. Del resto il fronte temporalesco che in queste ore sta transitando dal Tirreno verso la nostra regione è in fase di evoluzione e in particolare dovrebbe interessare la parte settentrionale della nostra provincia. Per questo l’allerta meteo è stata estesa fino alla giornata di oggi.