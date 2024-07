"Nozze Vip" oggi pomeriggio in Cattedrale. Si sposano Federico Chiesa e Lucia Bramani

Il giorno tanto atteso è arrivato per Federico Chiesa (calciatore della Nazionale e, almeno per ora, della Juventus) e la modella Lucia Bramani. E la coppia si dirà il fatidico sì nella Cattedrale di Grosseto oggi alle 16. La messa sarà celebrata da un sacerdote amico della coppia, mentre la Messa sarà animata dai canti della corale Puccini. Sono attesi diversi big, compagni di squadra e amici di Chiesa Poi il convivio di nozze si svolgerà al castello di Vicarello, che si trova nella campagne di Cinigiano. Dalle 14 alle 18 ( e comunque fino alla conclusione della celebrazione) divieto di transito e di sosta in piazza Duomo, con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Ztl., eccetto i veicoli a servizio dell’evento (che dovranno essere regolarmente autorizzati anche per la sosta nei limiti consentiti, esponendo pass fornito dall’organizzazione). Durante questo arco di tempo sono temporaneamente soppressi gli spazi riservati alla sosta dei taxi e dei veicoli muniti del "contrassegno speciale invalidi" in piazza Duomo per consentire lo svolgimento dell’evento. Durante le ore di divieto sono istituiti due stalli di sosta riservati ai taxi in piazza Gioberti (lato destro secondo la direzione di marcia proveniente da via Gramsci). Durante le ore di divieto è istituito, uno stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie in piazza Gioberti (lato sinistro secondo la direzione di marcia proveniente da via Gramsci). Infine Corso Carducci all’intersezione con via Garibaldi sarà indicata come strada senza uscita per tutto l’arco della durata della cerimonia.