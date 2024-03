Novità per la Domenica delle Palme. La benedizione dell’ulivo è a San Francesco

Con la domenica delle Palme oggi si si aprono le celebrazioni della Settimana Santa. Con una novità rispetto alla consuetudine. Quest’anno, infatti, la benedizione dei rami di palma e di ulivo da parte del vescovo Giovanni avrà luogo nella chiesa di San Francesco alle 10.30. Da lì partirà, poi, la processione che attraverserà via Cairoli, corso Carducci e raggiungerà la Cattedrale, dove alle 11 avrà inizio la Messa solenne. Nella chiesa di San Francesco la Messa delle 11 è sospesa. Al S. Francesco Messe alle 7.30 e alle 18. La Messa crismale quest’anno sarà celebrata in Duomo giovedì alle 10, per permettere al vescovo di celebrare la medesima liturgia a Sovana nel pomeriggio di mercoledì. Sempre giovedì santo alle 18 in Duomo Messa in Coena Domini con lavanda dei piedi, presieduta dal vescovo emerito Rodolfo, mentre il vescovo Giovanni celebrerà la liturgia nella Cattedrale di Pitigliano. Alle 21.30 veglia comunitaria al Ss. Sacramento. Cattedrale aperta fino all’una della notte. Venerdì Santo alle 17.30 in Duomo e celebrazione della Passione e adorazione della croce. Presiede il vescovo Giovanni e alle 21 Via crucis cittadina con partenza dalla Cattedrale, per proseguire lungo via Manin, via Mazzini, piazzetta del Monte, via Saffi, via Andrea da Grosseto, piazza San Francesco, via Cairoli, corso Carducci e conclusione in Cattedrale. Il sabato santo non ci sono liturgie: tutto è come sospeso, perché Cristo riposa nel sepolcro. Alle 21.30 solenne veglia Pasquale presieduta dal vescovo Giovanni. Domenica di Pasqua alle 1 11 Messa solenne presieduta dal vescovo emerito Rodolfo, mentre il vescovo Giovanni celebrerà al mattino a Pitigliano, il pomeriggio a Orbetello. Messe anche alle 9.30 e 18.