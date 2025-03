Novità per gli immigrati. Permessi di soggiorno veloci. Attivo il portale per prenotarsi

A partire da lunedì prossimo sarà attivo il portale "prenotafacile.poliziadistato.it", attraverso il quale sarà possibile effettuare le prenotazioni per gli appuntamenti relativi a diversi permessi di soggiorno. Anche la Questura di Grosseto, ha dunque aggiornato tutte le disposizioni che sono arrivate dal Ministero e dunque avrà la possibilità di dare un servizio aggiuntivo a tutti coloro che hanno bisogno di un documento. In pratica, chi avrà bisogno dei vari tipi di permessi di soggiorno, potrà farlo tramite il suo smartphone oppure da casa con il computer. Si potrà dunque prenotare la richiesta di asilo, quello elettronico a seguito di decisione positiva della Commissione del tribunale. Ma sarà possibile richiedere la conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria/protezione speciale e motivi di lavoro subordinato o autonomo. Potranno essere rilasciati permessi per familiari di cittadini italiani, per cittadini comunitari, per assistenza minori, per cure mediche, per gravidanza ma anche per rifugiati o apolidi e titolo di viaggio per stranieri. Sarà possibile anche prenotarsi per il rilascio del permesso di soggiorno per i cittadini del Regno Unito, ma anche i familiari dei cittadini britannici, per minore età, affidamento, adozione, motivi di giustizia e integrazione. Sarà anche possibile ricevere il permesso di soggiorno per l’emergenza ucraina. I cittadini ucraini potranno infatti, vista la guerra, chiedere alla questura di Grosseto il permesso di soggiorno vista la grave situazione. La questura di Grosseto fa anche sapere che "l’accesso agli sportelli sarà consentito soltanto previa prenotazione, con giorno e orario indicati nella ricevuta rilasciata dal sistema Prenota Facile". L’ufficio ha messo a disposizione anche un codice "Qr-Code", che sarà possibile scansionare, per avere tutte le delucidazioni necessarie.