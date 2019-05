Porto Ercole (Grosseto), 6 maggio 2019 - Vento sempre in poppa, per usare il gergo marinaresco, per La Notte dei Pirati, la grande festa in maschera a tema piratesco che ogni anno anima Porto Ercole a inizio maggio. Anche quest'anno, nel weekend 4-5 maggio, grande successo di "ciurme", ovvero di gruppi mascherati. Che ormai arrivano anche da fuori Toscana.

Un appuntamento che richiama sempre grande pubblico. Nella sera di sabato la sfilata delle stesse ciurme e poi lo spettacolare sbarco sulla spiaggia. Poi i fuochi d'artificio e i brindisi nei locali fino a tarda notte. La Notte dei Pirati vede la collaborazione di tutto il paese. Compreso le attività commerciali, che allestiscono i "covi" dove poi le ciurme festeggiano.

Sono saltati a causa del maltempo invece gli appuntamenti di domenica della manifestazione. Ma il bilancio degli organizzatori è ottimo. Nonostante i ponti di Pasqua e primo maggio che hanno preceduto la festa, migliaia di persone erano a Porto Ercole per godersi lo spettacolo delle mascherate.

Il Comitato Pirati ringrazia il Comune di Monte Argentario, il comitato Palio e le ragazze di "All'arrembaggio", la Capitaneria di Porto, i vigili urbani, i carabinieri, i vigili del fuoco, la Croce Rossa, la Racchetta, Grafomania, la "Ditta Carotti luci audio video", la giuria tecnica. E tutte le attività commerciali e artigianali che hanno contribuito alla realizzazione dell'Evento.

