Notizie dall'Amiata: Polemica sul ruolo del Comune a Castel del Piano

Nel primo weekend di agosto torna Notizie dall’Amiata, il salotto culturale a cura di Mariolina Camilleri (figlia dello scrittore venuto a mancare nel 2019) e Alessandra Sardoni (giornalista La7) e dal programma si evince che quest’anno Castel del Piano non ospiterà nessun incontro. L’evento si svolgerà dal 4 a 6 agosto e i dibattiti saranno a Seggiano, Arcidosso e Santa Fiora. Il fatto che Castel del Piano non ospiti nemmeno un incontro è stato così commentato dal gruppo consiliare di opposizione Tradizione e Innovazione. "Perdiamo un’importante occasione di confronto e di attrattività turistica – dicono -. Dopo le esperienze degli ultimi anni, del resto, in cui l’Amministrazione di Castel del Piano ha dimostrato di "sopportare"" a malapena l’evento c’era da aspettarselo. Iniziative di questo genere non interessano l’attuale maggioranza, che ha quindi deciso che possiamo farne tutti a meno". Quest’anno gli ospiti ci saranno Giuliano Amato, Marco Damilano, Francesca Mannocchi, Mario Sesti, Nicola Zamperini, Antonio Padellaro, Emilio Giannelli, Maurizio Mannoni e Giovanni Orsina.