Bullismo a scuola, due genitori denunciano: "Nostro figlio disabile emarginato e insultato”

Un bambino vittima di bullismo (foto di repertorio)

Grosseto, 15 febbraio 2023 – Una brutta storia, quella raccontata dal padre di un bambino di 12 anni con problemi di disabilità. Il ragazzino, dice il genitore, sarebbe stato preso di mira da alcuni compagni di scuola che lo emarginano, non gli rivolgono la parola e quando lo fanno è solo per insultarlo. E le parole si sarebbero trasformate anche in scritte lasciate sulla sedia che occupa quando è in classe. Scritte, anche queste, offensive. E allora il padre ha deciso di presentare una denuncia che possa servire almeno a scuotere le coscienze degli altri genitori.

Il bambino frequenta la scuola media e ha un deficit all’udito che gli ha compromesso un normale sviluppo affettivo. In pratica, i suoi atteggiamenti sono quelli di un bambino molto più piccolo della sua età, per questo è seguito sia da un insegnante di sostegno, da un neuropsichiatra e da una logopedista. Ed è proprio a quest’ultima specialista che il ragazzino ha iniziato a svelare qualcosa sul disagio che provava stando a scuola.

I genitori, poi, avrebbero visto che nella chat tra compagni di classe c’erano riferimenti offensivi nei confronti del figlio, chat che dopo la segnalazione della madre ad un’insegnante sarebbe stata chiusa. Ma i genitori dicono di non essere ancora riusciti a parlarne con la dirigente scolastica, con la quale pare non sia stato possibile fissare un appuntamento, e allora hanno deciso di denunciare la situazione. Una scelta comunque non facile ma che, nelle loro intenzioni, servirà a tutelare il figlio.