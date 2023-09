Noci vince il "Trofeo del Balestrone" a Massa Marittima

È davvero l’anno di Gregorio Noci che a Lucca ha vinto il "Trofeo del Balestrone", che si è svolto domenica nel pomeriggiosugli spalti del Baluardo San Pietro. Un tuffo nel passato nella città di Lucca con diverse iniziative come il mercato medievale organizzato dalla Compagnia Balestrieri Lucca e nel pomeriggio la gara in un torneo di balestra, che oltre a a quella lucchese, vedeva impegnate le compagini di San Marino e Massa Marittima. Un altro successo personale di Noci a dimostrazione della sua grande affezione alle attività legate al balestro e un successo esterno di un cittannovino che esalta il proprio terziere da molto a digiuno di vittorie nella competizione cittadina che vede l’insediamento del primo posto da anni occupato dall’altra compagine giallo-blu di Borgo. Chissà che non sia un buon auspicio per le prossime gare del balestro per rompere quel digiuno e riportare il terziere biancorosso al primato assoluto che da anni ha occupato.

E se Cittannova si afferma a Lucca, Borgo coltiva l’arte del tiro con la balestra allevando i propri giovani, così nelle settimane passate si è svolto il "Torneo del Priore", che ha visto la partecipazione di molti giovani balestrieri che si sono sfidati nella gara di tiro. Ha vinto il giovanissimo Luca Francioli, seguono Francesco Bini, Simone Bini, Simona Cipriani, Elia Arnaldi e Francesca Vanni. Complimenti a Gregorio Noci e ai giovanissimi balestrieri del Terziere di Borgo che stanno facendo faville anche in giro per l’Italia.