Niente vendita della Spiaggetta. Nuovo progetto

I locali della Spiaggetta di proprietà comunale sono stati eliminati dal piano delle alienazioni: "Resteranno a disposizione della comunità – dice il sindaco, Andrea Casamenti – per la creazione di un centro di aggregazione".

Da anni era previsto nel piano delle alienazioni dell’Ente che i locali della Spiaggetta fossero venduti per finanziare la nuova area ludica prevista nella stessa zona. "ma siamo riusciti – spiega ancora Casamenti – a finanziare il nuovo campo da calcetto con altre risorse perciò abbiamo deciso di non vendere più i locali comunali e di metterli a disposizione della comunità di Neghelli".

"A Neghelli ormai – prosegue il sindaco – abbiamo registrato l’esigenza della cittadinanza di avere un luogo dove le persone possano incontrarsi e, per questo, quei locali sono preziosi, in quanto rappresentano la risposta più immediata a tale esigenza: circa 300 metri quadri che saranno dedicati alla creazione di un centro di aggregazione dedicato a giovani e anziani".

Per il momento il primo atto formale dell’amministrazione è stata l’eliminazione dal piano di alienazioni, ma già si pensa alla riqualificazione. "In questo momento – conclude il primo cittadino – i locali contengono materiale di proprietà comunale che deve essere rimosso, poi andremo ad approvare un piano di ristrutturazione per dare al più presto gambe a questo nuovo progetto che rappresenta una risposta importante per Neghelli e, particolarmente, per i giovani di tutto il territorio che, in quello spazio, avranno la libertà di svolgere numerose attività".

M.C.