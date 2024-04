Nido d’infanzia a Valpiana. Il "Bruco Verde" ora è realtà

La Giunta comunale ha deliberato l’apertura del nuovo nido d’infanzia di Valpiana, "Bruco Verde", a partire dal 1° ottobre 2024. Il servizio partirà dunque dall’anno educativo 2024-2025. I lavori di adeguamento dell’immobile inizieranno infatti nei prossimi giorni e la conclusione è prevista entro l’estate, dopodichè sarà necessario attendere un periodo di tempo per le certificazioni e gli arredi, prima di aprire ai bambini ad ottobre. Intanto a breve uscirà il bando per raccogliere le iscrizioni. L’edificio, che si trova nel centro sociale di Valpiana, ha ospitato il nido "Bruco Verde" fino al 2012, dopodiché, è stato chiuso per mancanza di iscritti e di conseguenza, una porzione dei locali, sono stati destinati agli uffici postali, che continueranno a rimanere nello stabile anche successivamente alla riapertura dell’asilo. Grazie ai lavori dell’amministrazione comunale il nido sarà completamente rinnovato ed ampliato, in modo da ospitare dai 12 ai 15 bambini e farà orario a tempo pieno, come richiesto dalla normativa regionale. Il progetto di potenziare i servizi educativi per la prima infanzia di Massa Marittima nasce dall’esigenza reale di rispondere ai bisogni delle famiglie aumentando i posti disponibili, sulla base dell’incremento di richieste registrato negli ultimi anni, anche a seguito degli incentivi bonus asilo nido e della misura regionale "nidi gratis". Il nido di Valpiana si inserisce nella rete comunale e zonale dei servizi alla prima infanzia dove sono già presenti il nido "l’Orso Bruno", nel capoluogo e "Ciuchino Mandarino" a Tatti. I lavori prevedono l’ampliamento della superficie con la chiusura della veranda esterna e interventi di adeguamento energetico per garantire standard qualitativi elevati.