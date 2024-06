Nido di Caretta caretta a Roccamare. La zona ora è protetta

È in Maremma, precisamente sulla spiaggia di Roccamare a Castiglione, che è stato individuato il primo nido toscano di tartaruga Caretta caretta della stagione.

"Abbiamo iniziato a monitorare la nostra costa – spiega Luana Papetti di TartAmare – dopo il workshop della settimana scorsa sulla nidificazione delle tartarughe che ha avuto lo scopo di formare volontari qualificati in grado di riconoscere e monitorare le tracce del passaggio di tartarughe sulle nostre spiagge, e siamo lieti di comunicare che è già stato individuato un primo nido. Una grossa Caretta caretta ha deposto le sue uova sulla spiaggia antistante la Pineta di Roccamare. Dobbiamo ringraziare Emiliano Ruggi e Mauro Valentini che durante la loro passeggiata hanno visto la tartaruga sulla spiaggia ed hanno allertato la Capitaneria che ci ha subito contattati. Ringraziamo la Capitaneria di porto per il loro efficace intervento e la segnalazione, il Comune che ha subito provveduto a mettere in sicurezza la zona, la comunità della Pineta di Roccamare che per la terza estate si prepara a ospitare una nidiata di tartarughine".