Nicola Giorgi, buon inizio Ottima prova a Pian delle Fornaci

L’Amiata ha una grande storia di fantini, ben raccontata nel libro di Francesco Zanibelli "I fantini della Montagna", e da domenica, questa storia, potrebbe aver trovato un seguito.

A 22 anni Nicola Giorgi, giovane di Seggiano, domenica è sceso in pista in occasione della prima giornata stagionale di corse a Pian delle Fornaci, a Siena.

Le persone che hanno assistito alla corsa hanno messo gli occhi anche sul giovane amiatino che ha corso la sesta e ultima batteria su Balzana, peraltro facendo anche un’ottima partenza.

Ai microfoni de "La voce del Palio" il giovane Giorgi ha parlato di "un esordio positivo".

Adesso, a Siena, iniziano le corse di addestramento previste nel calendario prima di arrivare alla Carriera di Provenzano (2 luglio). Alla domanda se sarà tra i fantini big a Mociano e a Monticiano, Giorgi ha ricordato: "Non dipende da me. Lo faccio per passione, lascio che sia il tempo a decidere il futuro".

Gli amiatini appassionati di palio sperano che le corse di domenica scorsa siano l’inizio di una bella carriera del giovane.

Il Monte Amiata è stato un "serbatoio" di fantini per il Palio di Siena.

Dall’Ottocento fino praticamente ai giorni nostri, quest’area geografica ha espresso nomi che sono entrati a far parte di diritto nella storia della Festa senese ecco perché "I fantini della Montagna" racconta di Ganascia, Bazzino, Vittorino, Bazza e Rondone ma anche di altri fantini meno conosciuti.

N.C.