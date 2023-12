Niccioleta rivive. Ecco il percorso urbano della "Memoria"

Per riscoprire e valorizzare Niccioleta, paese vicino Massa Marittima, il cui nucleo originario fu costruito a metà degli anni ’30 del Novecento dalla Società Montecatini vicino alla miniera di pirite (chiusa nel 1992), è stato creato il percorso urbano dal titolo "Niccioleta, un villaggio minerario del Novecento". Il taglio del nastro domani alle 10.30 in occasione della Festa di Santa Barbara patrona dei minatori che ricorre il 4 dicembre. Si tratta della prima parte di un progetto più ampio denominato "Niccioleta 1944 – 2024" per ricordare gli 80 anni dall’eccidio nazifascista di Niccioleta del giugno del 1944 in cui furono trucidati 83 minatori di cui sei fucilati a Niccioleta mentre gli altri 77 uccisi a Castelnuovo Val di Cecina, dove erano stati trasportati. Proprio grazie a questa iniziativa Niccioleta è entrata nella Rete dei Paesaggi della Memoria. Il nuovo percorso accompagna il visitatore alla scoperta delle principali strutture architettoniche che ancora oggi sono un’importante testimonianza in grado di raccontare com’era strutturato il villaggio minerario. Si tratta di un itinerario segnalato con pannelli informativi e la sosta in 12 punti di interesse. Tra questi il dopolavoro, i cosiddetti camerotti dove vivevano i minatori scapoli o in attesa della famiglia, la dispensa, i palazzi degli operai, il rifugio antiaereo e la villa del direttore, le case dei sorveglianti, la scuola elementare, la chiesa fino al cortile che è stato uno dei luoghi della strage nazifascista. I testi sono stati scritti da Riccardo Zipoli e tratti dal volume "Niccioleta: fotografie e immagini di una comunità mineraria "di cui è autore, da Roberta Pieraccioli direttrice dei Musei di Massa Marittima e dallo scrittore Massimo Sozzi. Il programma dell’evento prevede domani alle 9,30 la Santa Messa officiata dal vescovo monsignor Carlo Ciattini e alle 10.30 sul sagrato della chiesa parrocchiale di Santa Barbara l’inaugurazione del percorso e la presentazione dell’audioguida. "Niccioleta è un luogo simbolo dell’attività mineraria per tanti motivi che si incrociano e che sono pieni di significati – sottolinea Lidia Bai presidente del Parco Nazionale delle Colline Metallifere – Con questo percorso si inizia a dare visibilità a questo luogo in un progetto organico che illustra bene tutte queste realtà".