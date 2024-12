Il “nostro” monte bianco: Amiata, ecco la neve

Amiata, 9 dicembre 2024 – Il maltempo si è abbattuto sul Monte Amiata e questo ha voluto dire una discreta nevicata.

Neve sul monte Amiata

“L’Immacolata ci ha fatto un bel regalo – ha detto Luciano Porcelloni, vicepresidente di Isa Impianti –. Forse il merito anche alla Danza Propiziatoria per la Neve di quest’estate ci ha messo il suo”! Anche se ancora lo strato nevoso non è sufficiente per poter aprire gli impianti e piste, il vedere tutto imbiancato suscita ottimismo e speranza che, almeno quest’anno, non si ripetano le condizioni della passata stagione.

E poi Porcelloni spiega lo stato dell’arte della seggiovia Le Macinaie: in caso si neve si potrebbe partire con le prime aperture venerdì 19. “Dopo la fine dell’impalmatura della fune portante e traente della seggiovia e l’interruzione dei lavori fino alla prossima primavera, così da permetterne il suo utilizzo durante la stagione invernale – dice Porcelloni –, ad oggi, le sedie della seggiovia Macinaie sono state quasi tutte rimontate. Adesso si attende che l’organo di controllo preposto, del ministero dei Trasporti, ’Anfisa’ provveda al collaudo di tutti gli interventi straordinari effettuati fino a oggi, inerenti alla revisione generale della Seggiovia Macinaie-Vetta Amiata per il mantenimento in esercizio dell’impianto. Di conseguenza, fino alla data di collaudo e relativo rilascio di nullaosta e certificazione, la seggiovia non potrà essere aperta al pubblico”.

L’apertura della seggiovia, in caso di neve sufficiente al transito sulle piste, è prevista prima di Natale. A questo punto i generatori di neve (cannoni) ed aste (giraffe) controllati, manutenzionati e sistemati lungo i tracciati e pronti a “sparare” nelle piste del versante grossetano.