"Nessuna risorsa per la Tirrenica Dal ministro soltanto annunci"

"Il raddoppio della Siena-Grosseto, grazie alle risorse stanziate dai governi a guida Pd, verrà finalmente terminato. Un plauso va ad Anas per aver seguito l’iter di attuazione di un’infrastruttura fondamentale per la mobilità della Toscana del Sud". Questo quanto affermato da Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, durante l’inaugurazione dei cantieri del lotto 9. "E’ ora necessario – ha proseguito – completare il raddoppio della E78 e garantire una strada sicura da Grosseto a Fano".

Poi Simiani non ha risparmiato una stilettata a Salvini sulla Tirrenica. "Nell’allegato al Def ‘Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica’ presentato dal ministro Salvini – ha detto Simiani – non c’è nessuna risorsa per la realizzazione della Tirrenica nonostante gli impegni assunti dal governo in Parlamento con appositi atti di indirizzo (come il mio ordine del giorno alla Legge di Bilancio approvato il 23 dicembre scorso). Per sbloccare la situazione chiederò al Presidente della Commissione Ambiente della Camera di organizzare una seduta tematica in Prefettura a Grosseto".

E sulla dichiarazione di Simiani sulla Tirrenica è arrivata la replica della Lega con i suoi deputati toscani Andrea Barabotti, Elisa Montemagni e Tiziana Nisini. "I fatti dicono che grazie al lavoro del ministro Salvini l’annoso contenzioso sulla Tirrenica è stato sbloccato. Le chiacchiere di una certa sinistra, che in questi anni si è susseguita alla guida del Mit senza portare risultati, stanno a zero e non ci interessano. Fa strano sapere che Simiani giusto oggi si preoccupi della Tirrenica. Ricordiamo al deputato Dem che la Lega è al lavoro per sbloccare cantieri fermi da anni. Le risorse ci saranno e saranno stanziate nella legge di Bilancio".

Tesi confermata anche dallo stesso Matteo Salvini. "Sulla Tirrenica proprio oggi (ieri per chi legge, Ndr) Anas dovrebbe consegnare i progetti al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, che seguo personalmente nel parere favorevole, lo dico con tutto il rispetto dei tecnici ma è qualcosa che serve, quindi bisogna acquisire il progetto e poi ragionare sulle fonti di finanziamento. I soldi vanno trovati nella legge di bilancio. Ne parliamo a fine anno, mi darò delle priorità e la Tirrenica è una priorità"