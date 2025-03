"Nessun conflitto di interessi per l’assessore Guido Cossu"

"Nessun conflitto d’interessi per l’assessore al Bilancio Guido Cossu". A spiegarne le motivazioni è il sindaco Armando Schiaffino (nella foto), in risposta all’interrogazione del gruppo di minoranza Orgoglio Gigliese che chiedeva se " con la partecipazione alla discussione e successiva votazione della proposta di variazione di bilancio che conteneva stanziamenti per i lavori di manutenzione dell’immobile comunale adiacente alla scuola di Giglio Castello, da oltre 18 anni nella piena disponibilità della Cooperativa Le Greppe del Giglio Srl, di cui il vicesindaco e assessore al bilancio Guido Cossu è presidente, non abbia violato il D.lgs. 267/2000 o qualsiasi altra norma in materia di conflitto di interessi per gli amministratori locali".

Il sindaco ha risposto spiegando, tra le altre cose, che "affinché possa ipotizzarsi un conflitto di interessi, occorre che il contenuto del provvedimento possa determinare un vantaggio proprio, o di un parente o affine fino al quarto grado, di colui che partecipa all’assunzione dell’atto. L’ente ha disposto la destinazione di somme necessarie al recupero e alla conservazione (peraltro urgente) del patrimonio comunale, che competono al proprietario dell’immobile. Non hanno in alcun modo determinato un diverso assetto di questa previsione, in favore del conduttore, ma hanno anzi rappresentato un atto dovuto, correlato e conseguente agli obblighi contrattuali in capo al locatore. L’oggetto delle due deliberazioni, non avendo neppure astrattamente l’idoneità a creare vantaggi per gli interessi propri (o di loro parenti o affini) di nessuno dei soggetti chiamati a votarla, non fanno sorgere alcuna questione di conflitto di interessi".