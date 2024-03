Nei boschi di Perolla un’aula a cielo aperto per i futuri agronomi

Dalle aule di licei e università al bosco di Borgo Perolla, un laboratorio "vivente" per apprendere il percorso verso la sostenibilità di un territorio ricco di storia e ricchezze naturali. È quanto avviene negli oltre 1.300 ettari di bosco e uliveti che delineano Perolla, e che, da circa un anno, è al centro di un concreto progetto di riqualificazione economica, sociale e ambientale grazie all’incarico che la nuova proprietà, la Gibbi srl di Gaetano Buglisi, ha affidato a Sustenia, agenzia di consulenza per progetti di sviluppo sostenibili che,a sua volta, ha scelto di coinvolgere nel rilancio del Borgo di Perolla l’eccellenza rappresentata dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. E così, mentre vanno avanti i lavori di ricostruzione, fedeli alla passata armonia paesaggistica, nel Borgo che rinasce vengono organizzate lezioni pratiche "en plein air": studenti di agronomia trovano, come aula, i campi cosparsi di ulivi in occasione di "lectio", teoriche e pratiche, organizzate dal professor Luca Sebastiani. Non solo formazione però. Borgo Perolla ha infatti avviato da circa un anno un denso percorso di analisi e studi di impatto per ottenere la certificazione di "gestione forestale sostenibile".