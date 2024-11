Negli scaffali Conad il Morellino di Scansano. In vendita il vino solidale dei Vignaioli

Nei Conad in vendita il vino solidale della Cantina Vignaioli di Scansano, con l’intero ricavato che sarà utilizzato per aiutare l’associazione "TuttiaTeatro". Per questa fine del 2024 Conad sosterrà ancora una volta l’iniziativa "Etichetta Solidale", promossa da Vignaioli del Morellino di Scansano commercializzando una bottiglia in edizione limitata. "TuttiaTeatro" realizza laboratori teatrali dove vengono coinvolte insieme persone con disabilità e non, in un progetto improntato sull’inclusione. Sugli scaffali di Conad ci sarà uno dei prodotti di punta della Cantina scansanese: il Roggiano, un Morellino di Scansano Docg di qualità. Le bottiglie verranno vendute al prezzo di 10 euro. "Il percorso avviato con la Cantina dei Vignaioli di Scansano – afferma Alessio degli Innocenti, socio di Conad Clodia – si arricchisce con un nuovo e importante anello di solidarietà. Dare una mano alle ragazze e ai ragazzi di ‘TuttiaTeatro’ ha come obiettivo quello di garantire un risultato concreto a un’iniziativa di valore e rendere evidente il lavoro importante in cui è impegnata questa associazione. Conad è sempre a fianco delle associazioni di volontariato sociale promuovendo direttamente ogni anno Sosteniamo le Passioni". "Siamo orgogliosi – commenta Eleonora Guelfi di ‘TuttiaTeatro’ – che una realtà così importante come quella della Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano ci abbia voluto aiutare tramite la sua Etichetta Solidale, dando risalto a un progetto inclusivo-culturale che è sul territorio ormai da vent’anni. Siamo grati a Conad che grazie alla sua preziosa collaborazione e devolvendo l’intero incasso ci aiuterà a veicolare ancora di più il nostro messaggio di inclusione alla cittadinanza".