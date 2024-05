Naturopatia Spagyrica. Conferenza di Irene Aprato

Venerdì alle 18 nella sala Agaf, in via Mazzini, si terrà la conferenza organizzata dalla libreria Mondadori dal titolo "Naturopatia Spagyrica" a cura di Irene Aprato (nella foto). La Spagyria è la medicina tradizionale d’Occidente. Tramandata dal grande Paracelso, applica l’Alchimia alla produzione di potenti rimedi vegetali e minerali per la salute. Alla luce di questo paradigma, ogni problematica della persona viene affrontata in una visione olistica dell’essere umano, inclusiva dei tre livelli di corpo, anima e spirito. Ingresso libero.