Natale alla Fonderia Leopolda. Due spettacoli già in programma. Prima Dickens e poi la tombola

Il Natale si avvicina a grandi passi e conquista anche il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica dove, il 22 e il 29 dicembre arrivano due appuntamenti speciali per il periodo festivo. "Natale al Teatro Fonderia Leopolda" è il titolo della rassegna organizzata da Ad Arte Spettacoli per il teatro comunale che porterà sul palco della ex fonderia momenti di spettacolo che muovono da alcuni elementi tipici del Natale, rivisitati in una chiave particolare. Venerdì 22 dicembre, alle 21.15, "PerpetuoMobileTeatro" presenta "Scrooge – Non è mai troppo tardi" tratto dal classico di Charles Dickens "A Christmas Carol". Una rappresentazione adatta a un pubblico di tutte le età, consigliata a partire dai 6 anni, che racconta i dilemmi dell’avaro Scrooge: riusciranno gli spiriti del Natale a redimerlo, fermare la sua brama di ricchezze e arginare il suo egoismo proverbiale? A mettere in scena questa versione del "Canto di Natale", che ricorre a maschere, realizzate da Sara Bocchini e Brita Kleindienst, e musiche originali di Dario Miranda, sono Brita Kleindienst, Marco Cupellari, David Labanca. PerpetuoMobileTeatro è una compagnia svizzera che unisce le tecniche tradizionali del teatro di maschere con la sperimentazione del teatro fisico contemporaneo. La tombola napoletana sarà invece protagonista della serata di venerdì 29 dicembre, alle 21.15, quando Gino Curcione, vestito da procace popolana partenopea, porterà in scena "Nummere. Scostumatissima tombola". Curcione intesse intorno ai numeri estratti, che il pubblico dovrà segnare sulla cartella che riceverà insieme al biglietto di ingresso, un’inesauribile fantasmagoria di invenzione e trovate, dando vita a un vero happening linguistico che parte dalla neutra astrattezza dei numeri per tradursi nel più palpitante vissuto dei vicoli: spettacolarizzazione di vita vera e ripetuta che creerà all’interno del teatro un’atmosfera vicina a quella dei Quartieri Spagnoli napoletani. Sono già disponibili i biglietti per i due spettacoli sul sito www.adarte.18tickets.it e all’ufficio Iat di follonica (in via Roma 49, aperto dal martedì alla domenica 10-12.30 e 16.30-19). Al costo di 7 euro si potrà "Scrooge – Non è mai troppo tardi", mentre al costo di 5 euro gli spettatori potranno assistere a "Nummere" e ricevere la cartella per tombola.