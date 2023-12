"Natale a Tirli". Due giorni di festa non solo per bambini

Tutto pronto per l’iniziativa "Natale a Tirli" organizzata dalla Proloco. Sabato e domenica il paese di animerà con molti eventi e in entrambe le giornate sarà aperta la Casa di Babbo Natale dove chiunque vorrà potrà scrivere la letterina con l’aiuto di Mamma Natale e gli Elfi. E sempre in entrambi i giorni reterà allestito il Mercatino di Natale con artigianato natalizio e degustazione di prodotti tipici tirlesi.

Sabato il programma prenderà il via alle 14 con l’inaugurazione della festa e l’apertura del Mercatino di Natale, alle 14.30 caccia al tesoro per i bambini in piazza del Popolo, alle 15 visita guidata ai presepi, alle 15.30 arrivo di Babbo Natale, alle 16 caccia al tesoro per gli adulti, alle 17 visita guidata ai presepi illuminati.

Domenica, invece, apertura alle 10, poi alle 12 è pervisto l’arrivo di Babbo Natale sulla Vespa (grazie al Vespa Club Castiglione), alle 14.30 torna ancora Babbo Natale, alle 15 caccia al tesoro per gli adulti, alle 16 caccia al tesoro per i bambini e alle 16.30 visita guidata ai presepi illuminati.