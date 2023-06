Musica diffusa, arte, pittura e letteratura Arriva il concorso "Autori al Centro"

Si chiama "Autori al Centro" ed è l’evento centrale di un Festival caratterizzato da periodizzazione annuale con eventi artistici, sportivi, letterari, gastronomici e di altro tipo. L’obbiettivo è quello di promuovere la musica, la cultura, l’arte e tutte le eccellenze del territorio della Maremma. Al concorso, patrocinato dal Comune, parteciperanno autori e cantautori (con possibilità di utilizzare interpreti) di ogni età. Ieri pomeriggio il format è stato presentato nella sala del Consiglio. E’ stata Anna Del Vacchio, docente grossetana, a portare avanti questa idea. Il format proposto è stato portato addirittura all’attenzione di Sony Music Publishing che vedrà Roberto Razzini a presiedere la giuria finale che si terrà a GRosseto il 25 novembre prossimo. La giuria sarà composta da Rossana Casale e Paolo Talanca, critico musicale del Fatto Quotidiano: verranno selezionati 12 brani inediti. Prevista anche una giuria popolare selezionata tra il pubblico preswente in teatro alla finale del 25 novembre. Le iscrizioni prenderanno il via nei prossimi giorni sul portale dedicato al Festival e resteranno aperte per circa 3 mesi: verranno selezionati 12 brani inediti che si disputeranno la finale a Grosseto. I selezionatori saranno Carlotta, interprete di musica pop anche a Sanremo nel 2001 e Giuseppe Anastasi, autore di tutti i più grandi successi di Arisa. In gara dunque ci saranno solo inediti. L’iscrizione è gratuita e nella finale del 25 novembre ci sarà anche un’interprete in lingua dei segni sul palco a tradurre testi e dialoghi anche per i sordi. Intorno al festival ci dovranno essere eventi collaterali di tipo artistico, gastronomico, letterario, pittorico e fotografico.