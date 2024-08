Musica dal vivo: ecco i ’The Uncertain’

ORBETELLO

Piazza Giovanni Paolo II stasera ospiterà "The Uncertain Icons", un evento musicale gratuito proposto dall’associazione Afma Aps e approvato dal Comune di Orbetello che l’ha inserito nel cartellone degli appuntamenti estivi."L’evento musicale è accolto dall’Amministrazione che lo inseriscenel novero degli eventi in cartellone per il calendario culturale estivo, per una spesa complessiva dell’Ente pari a 13mila e 342 euro. L’Ente si farà carico di disponibilità dell’area con occupazione di suolo pubblico e dei servizi igienici dell’Auditorium, la fornitura di energia elettrica con allaccio al pozzetto già presente nella piazza, spazi per affissioni, accesso Ztl mezzi, montaggio e certificazione palco, rimettendo a carico dell’Associazione qualsivoglia onere e responsabilità non specificatamente a carico dell’Ente". "Il gruppo ‘The Uncertain’ – illustrano i promotori dell’evento – nasce in Maremma, tra Grosseto e Castiglione della Pescaia e dalla terra del mare splendido, della costa suggestiva, delle colline dolci e ricche di storia e di meraviglie enogastronomiche, ha ereditato il piacere dell’arte dell’intrattenimento. I "The Uncertain" nascono sul palcoscenico, nel 2012, e da allora si esibiscono in concerti coinvolgenti grazie a un repertorio pop dance che racconta con innovazione il meglio della musica italiana e internazionale". "Icons – spiegano - è un nuovo modo di concepire l’idea e la realizzazione dello spettacolo musicale in sé. Non è solo un concerto, non è solo visual, non è solo dance, non è solo moda".

Michele Casalini