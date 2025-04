Musica, canti e tanta allegria. Immancabili i maggerini. È festa in tutta la provincia

GROSSETOUn Primo Maggio tra gli eventi in tutta la Maremma, tra Girifalco, feste e raduni. Attraversando tutto il territorio della provincia di Grosseto sono tanti gli appuntamenti organizzati nei vari comuni. Partendo dal capoluogo, dove allo Stadio Jannella in viale Repubblica ci sarà il primo May Rock, una giornata all’insegna della musica con 8 band che si esibiranno dal vivo. A Follonica ci sarà il Picchenicche al parco centrale, con street food dalle 10, musica dal vivo e giochi della tradizione. A Porto Santo Stefano, sul lungomare dei Navigatori, ci saranno le Bancarelle del Forte, il mercato più famoso d’Italia, ovvero quello di Forte dei Marmi, dalle 8 alle 19. A Braccagni ci sarà il Raduno dei Maggerini in cui da tutta la Toscana giungono vari cantastorie per dare vita a un’originale rassegna di canti di antica tradizione maremmana. Il tutto corredato dalla merenda a base di prodotti tipici maremmani. A Buriano, nel comune di Castiglione della Pescaia, ci sarà la visita guidata al "Giardino Viaggio di Ritorno". Alle 16 all’Agriturismo Podere il Leccio, nella Strada Comunale di Piatto Lavato 1, via alla visita guidata al parco di arte contemporanea accompagnati dall’artista Rodolfo Lacquaniti, si può contattare il numero 3355247472 o la mail [email protected]. A Grilli, nel Comune di Gavorrano, il Primo Maggio sarà festeggiato nei locali del parco dalle 16, con una merenda a base di prodotti locali con "I Cantori dell’Isola Clodia", stornelli, canti e balli, per informazioni e prenotazioni Loredana 3391546429 e Alessandro 3319950661. A Roccastrada ci sarà la Colazione del Primo Maggio con i Pettirossi. Alle 9 al Circolo Bailamme Arci Confraternita in via Mazzini 8, colazione con la partecipazione dei Pettirossi di Roccastrada, per prenotazioni 3384131250. A Piloni e Torniella dalle 9 il corteo per le vie dei borghi, alle 12,30 pranzo al circolo Arci di Piloni e al Centro Civico di Torniella, poi dalle 15 concerto live in piazza de Popolo a Torniella.A Campagnatico al campo sportivo dalle 11 brace e bar, cibi vegetariani e vegani, graffiti live painting, Dj set, poi alle 16 concerto dei Dreghe e i Fioi, gruppo reggae veneziano. A Marina di Grosseto un tuffo nel folklore dalle 15 in via della Chiesa, con i tipici canti del maggio, stornelli e una mostra fotografica, libri sul territorio e per i più piccoli tanti giochi. A Gavorrano al Parco della Finoria dalle 12.30 pranzo sotto i castagni e con i maggerini, nel pomeriggio merenda popolare con baccelli, formaggio, porchetta, donzelle e buon vino.