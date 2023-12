Museo di storia naturale e Polo Clarisse ospitano un weekend per i piccoli

Sarà un weekend dedicato ai piccoli quello dei musei di Fondazione Grosseto Cultura. Due appuntamenti da non perdere per far divertire i bambini. Si inizia oggi alle 17 al Polo Le Clarisse, con il laboratorio "Natale in Clarisse". Gli operatori di PromoCultura accoglieranno i piccoli dai 6 agli 11 anni che vorranno divertirsi a creare decorazioni natalizie con materiali di riciclo: un modo divertente e creativo per approcciarsi all’arte e per scoprire il museo. Per partecipare occorre prenotare al numero 0564 488066 o scrivere a [email protected]. Il costo a bambino è 6 euro. Domani alle 11 al Museo di Storia naturale della Maremma, invece sarà la volta di scoprire ciò che accade in natura durante l’inverno. Le guide ambientali di Maremmagica accompagneranno grandi e piccoli in una visita guidata tra le sale del museo di strada Corsini. Il costo è 5 euro a persona. L’evento è il primo della rassegna "Natale in natura al museo", che prevede altri due appuntamenti: venerdì 29 e il 4 gennaio alle 17 sono in programma infatti i laboratori per scoprire le forme e i materiali della natura con la visita al museo.