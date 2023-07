Musei, al via la gestione della cooperativa Zoe

Al via la nuova gestione dei servizi museali di Scarlino. A seguito del bando pubblico, il Comune ha affidato fino alla fine del 2025 la gestione dei Musei di Scarlino (Maps e Centro di documentazione Riccardo Francovich) alla Cooperativa Zoe. Per presentare la programmazione è in programma un incontro oggi alle 18.30 in sala consiliare con il direttore dei Musei, Lorenzo Marasco, e i gestori. "Il nostro sistema museale – evidenzia l’assessore alla Cultura Michele Bianchi – ha intrapreso in questi ultimi anni un eccezionale percorso di promozione e rilancio del patrimonio, con l’organizzazione di importanti iniziative di divulgazione. Particolare rilevanza è stata data alle attività finalizzate al riavvicinamento al proprio patrimonio da parte della stessa comunità scarlinese, quale tra le più recenti la realizzazione del nuovo allestimento per il cosiddetto "Tesoro di Scarlino", l’importante ritrovamento di 100 monete d’oro che rappresenta uno dei tanti ‘tesori’ conservati nei nostri musei".