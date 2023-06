Muore tre giorni dopo l’incidente stradale

Grosseto, 10 giugno 2023 – Rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto mercoledì scorso a Grosseto, una donna di 80 anni, è morta in ospedale a Siena dove era stata ricoverata.

L'anziana viaggiava come passeggera a bordo di un'auto condotta dalla figlia 58enne, grossetana, uscita fuori strada mentre procedeva lungo la rampa di ingresso dell'Aurelia e poi ribaltatasi.

Le condizioni dell'ottantenne erano apparse subito serie. Ancora in corso di chiarimento le cause per le quali l'auto è è uscita fuori strada.