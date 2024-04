Muore a 59 anni la volontaria Cri. Enrica Meini

Grave lutto nel mondo del volontariato grossetano. E’ morta a 59 anni infatti la volontaria Enrica Meini, dopo una lunga malattia contro la quale combatteva da anni. Per anni Enrica ha prestato servizio alla Croce Rossa, regalando un sorriso e un momento di speranza per tutti coloro che avevano bisogno. Era una volontaria davvero speciale: molte le ore che dedicava all’associazione della Croce Rossa, ente del quale faceva parte da molti anni. Molti i volontari che hanno voluto salutarla per l’ultima volta all’obitorio di Grosseto. "Alla famiglia di Enrica ed a tutti i suoi cari l’abbraccio sincero del comitato Croce rossa di Grosseto". Queste le parole che sono state scritte sui social per la volontaria prematuramente scomparsa. Enrica Meini era malata da tempo ma non ha mai fatto mancare il sostegno all’associazione: in questi anni aveva contribuito alla realizzazione dei vari corsi per soccorritori, ma negli anni passati aveva anche partecipato ai soccorsi attivi sulle ambulanze per poi dedicarsi anche alla gestione del centralino dell’associazione.

Le piaceva rispondere alle chiamate di chi si rivolgeva all’associazione e proprio grazie alla sua predisposizione e al suo modo di fare, era anche diventata un punto di riferimento per tutti coloro che avevano bisogno della Croce Rossa. Durante la pandemia, per colpa della malattia, aveva un po’ rallentato la presenza, ma in quel periodo preparava i dolci per i volontari che rischiavano la vita ogni giorno. Lascia il marito e due figli.