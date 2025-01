Municipale, che numeri. Boom di controlli in città: "Più attenti allo spaccio"

Un lavoro continuo, che dura giorno dopo giorno. E’ quello della Polizia municipale di Grosseto che nel 2024 ha messo insieme numeri più che positivi. Soprattutto se si confrontano con quelli del 2023. "L’attività della Polizia urbana – ha detto l’assessore alla Sicurezza, Riccardo Megale – è importante soprattutto per la schedatura durante i controlli. La conoscenza del territorio serve per mappare la città e le sue zone più critiche". Che sono poi quelle dove si è riscontrata l’azione degli agenti: "Centro storico, e stazione. Senza dimenticare Le Mura soprattutto in estate – aggiunge Megale –. Altro dato che emerge è quello dell’attenzione che abbiamo messo sulle sostanze stupefacenti. L’uscita di Turbanti?. E’ stato lo sfogo dell’uomo, ma anche lui sa benissimo che la Polizia municipale sta facendo bene il suo lavoro". In crescita infatti le sanzioni amministrative, da 102 a 118 (+15,6%), e quelle sulla vendita degli alcolici, da 12 a 14 (+16,6%). Nove gli arresti per stupefacenti nel 2024 (cinque nel 2023, +80%). Sono stati invece 119 i cittadini fotosegnalati, a fronte dei 90 del 2023, +32,2%. Oltre 2mila, precisamente 2016, le persone identificate (nel 2023 erano state 1144, +76,2%). Aumentano anche i sequestri penali per sostanze stupefacenti: 115 (nel 2023 furono 54, +113%). "Anche il lavoro dei nostri agenti di Pg è aumentato – aggiunge Megale – In questi giorni stiamo anche revisionando i luoghi delle telecamere. Ci sono delle zone buie che andranno implementate" . Crescono anche sequestri penali effettuati (162 nel 2024, 78 nel 2023, +107,6%), gli arresti (11 a fronte di 10 del 2023, +10%) e i verbali ricevuti di querele/denunce (114, erano 99 un anno prima, +15,1%). "I fatti ci dicono che la nostra Polizia municipale non solo lavora bene, ma che può vantare dei risultati tangibili in costante crescita - ha aggiunto il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Desidero ancora una volta sottolineare il grande lavoro che viene ogni giorno svolto dalle nostre donne e dai nostri uomini in divisa".