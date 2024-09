Il bilancio della Municipale: in sette mesi 12mila multe

Monte Argentario (Grosseto), 28 settembre 2024 – Dal 1° gennaio al 31 luglio di quest’anno sono stati elevati 12.685 verbali dalla Polizia Municipale, per un totale di 622.118,29 euro. Si tratta delle violazioni accertate dagli ausiliari del traffico e dagli agenti della Municipale, unite ai varchi ztl. Il credito accertato è invece di 604.322,36, togliendo l’importo delle sanzioni archiviate. È questo il dato reso noto alla polizia locale dopo l’accertamento sulle violazioni al codice della strada avvenuto fino a fine luglio, a cui ovviamente nel computo di fine anno andrà sommato anche agosto – notoriamente il mese con più traffico all’Argentario – e quelli a venire. Per fare un confronto con gli altri anni, nel 2023 il dato delle multe emesse era stato quantificato nel periodo dal 1° gennaio al 25 novembre a quasi 850 mila euro, per un totale di 18.805 infrazioni rilevate. Tornando invece indietro al 2022, i verbali elevati dagli agenti della Municipale derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti per le violazioni del Codice della Strada dal 1° gennaio al 17 dicembre ammontavano a quasi 450mila euro. Per quanto riguarda invece le multe derivanti dal codice della strada emesse dalla Polizia Municipale nel 2021, la cifra incassata era di 576.892,95 euro. Nei primi sette mesi del 2024 il dato è quindi già superiore a quello del 2022 e del 2021, mentre non resterà che vedere a fine anno se sarà in linea con quello del 2023, ovvero il più alto rilevato nel corso degli ultimi anni. Un lavoro, quello messo in atto dagli agenti di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, grazie anche ai varchi delle zone a traffico limitato situate alla Pilarella, alla bretella della Cantoniera, nel Corso Umberto di Porto Santo Stefano e sul lungomare di Porto Ercole, con le novità dettate dalla ztl del paese di Porto Ercole di quest’anno e quella della Pilarella completamente chiusa al traffico nelle sere di alta stagione. Questi e altri verbali hanno contribuito a raggiungere le considerevoli cifre, per un territorio come quello argentarino che, ad agosto e nei mesi di vacanza, vede lievitare la sua popolazione. L’estate fa quindi la sua grande parte e, spesso, a farne le spese sono villeggianti e turisti. Ma è un’opera per la Polizia Municipale argentarina che avviene durante tutto l’anno, per un lavoro importante soprattutto in termini di controllo e sicurezza.