Motoraduno, è qui la festa Fervono i preparativi per la manifestazione

Lo storico moto club di Castel del Piano è molto impegnato in questi giorni perchè fervono i preparativi per la nuova edizione del Motoraduno delle Frittelle. Si tratta della 33esima edizione e quest’anno a differenza delle canoniche date di fine aprile, l’evento si svolgerà a maggio. L’appuntamento è tra pochi giorni, i festeggiamenti inizieranno venerdì 12 e termineranno domenica 14. Meno di una settimana dunque per una "tre giorni" ricca di appuntamenti, concerti, cene ed escursioni su due ruote. Centro nevralgico della festa sarà Piazza Garibaldi, nel cuore di Castel del Piano infatti è qui che saranno allestiti tuti gli stand (gastronomici e di merchandising) e il palcoscenico sul quale salirà anche Fausto Leali, in un concerto totalmente gratuito. Per gli amanti delle due ruote non mancheranno le escursioni, dalla gita turistica alla scoperta dei borghi amiatini (sabato 13) alla visita al prato delle Macinaie (domenica 14). Lo stand gastronomico del Moto club aprirà i battenti venerdì a pranzo e rimarrà aperto fino al pranzo della domenica. Oltre al concerto di Fausto Leali previsto per sabato 13, in programma c’è anche The Time Machine, una serata di puro divertimento organizzata in collaborazione con Volume (locale di Castel del Piano). Un’edizione questa del Motoraduno delle Frittelle che guarda anche alla sicurezza stradale. Infatti nelle mattine di venerdì e di sabato si parlerà di sicurezza stradale ai giovani e a farlo saranno la Polizia di Stato, la Misericordia di Castel del Piano, FormulaGuida sicura a cura di Danilo Tonani, Amiata E-Bike e Vigili del Fuoco. A questa iniziativa parteciperanno i ragazzi della scuola Primaria della direzione didattica O.Vannini.