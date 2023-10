Motoraduno Croce Rossa: Gavorrano in Festa!

Arriva a Gavorrano un motoraduno, che si avvale anche della collaborazione della Croce rossa locale, che ha fatto richiesta delle necessarie le autorizzazioni, ed ecco che il comando della Polizia municipale ha dato l’ok, emettendo un’ordinanza per regolare il traffico. E cosi oggi il centro del paese, e più esattamente piazza della Resistenza, saranno interessati da un raduno motociclistico le cui finalità sono benefiche.

E allora le due ruote che prenderanno parte a questa iniziativa troveranno, con comodità, spazio in questa piazza che rappresenta, fra l’altro, il belvedere di Gavorrano. Oggi, dalle 11 e fino alle 13 , scatta il divieto di sosta su Piazza Resistenza insieme al divieto di transito ed allora chi è abituato a parcheggiare da queste parti o transitare dalla piazza ,dovrà prestare la massima attenzione a queste disposizioni.

C’è un motivo promozionale e benefico alla base di questo motoraduno voluto dalla Cri di Castiglione della Pescaia e che vede protagoniste tutte le sezioni del comprensorio come quella di Gavorrano.

"Sì – ricorda Luigi Zullo presidente della Cri di Gavorrano – ospitiamo circa 150 centauri, che effettueranno un tour per visitare le nostre sedi e conoscere le notre attività . Dopo Scarlino saranno nostri ospiti per un primo piatto da consumare tutti insieme, poi proseguiranno per Ribolla. Sarà una bella occasione, nella piazza di Gavorrano, per portare a conoscenza delle nostre attività alcuni rappresentanti del mondo del motorismo".