Motoclisti in visita alla "Casa di Mario" di Elena Improta

Giornata speciale per il mondo della disabilità. Sabato ad Albinia, all’enogastronomia "Agrietruria" di Antonella Stradaioli, Elena improta, la donna che ha fondato "La Casa di Mario" insieme all’associazione "Oltre lo sguardo" si è imbattuta in un raduno di motociclisti, i "Kazzari", che hanno voluto sapere tutto dell’associazione e hanno dunque deciso di cambiare rotta e dirigersi verso Orbtelo per regalare ai ragazzi una giornata indimenticabile: 77 biker hanno incontrato i ragazzi speciali.