Moto contro auto. Grave ragazzo di 23 anni

Un ragazzo di 23 anni è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale di Siena in seguito alle ferite causate da un incidente stradale accaduto intorno alle 16 di ieri sulla "Sp 159".

Il giovane era alla guida di una moto che per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale di Scansano si è scontrata con un’auto. L’incidente è avvenuto nei pressi della deviazione con la strada Podere della fame.

Le condizioni del centauro sono apparse subito piuttosto gravi al personale dell’ambulanza della Misericordia di Scansano inviata dal "118" tanto che è stato poi richiesto l’intervento di "Pegaso" che ha trasferito il ragazzo all’ospedale Le Scotte di Siena dove è stato ricoverato in condizioni definite gravi.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti della Polizia municipale di Scansano ed è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti e ha liberato la strada.