Mostra sugli etruschi. Date prorogate

Il Comune di Pitigliano ha prolungato la mostra "Guerra e Pace. Significati e simboli del rango e del potere nei contesti funerari vulcenti", che rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 30 gennaio nel Museo Archeologico "Enrico Pellegrini".

Previste anche delle visite guidate oggi, sabato 28 e nei giorni 21, 28 dicembre e sabato 4 gennaio (tutte con inizio alle 11).

La mostra offre un’occasione unica per riflettere sui legami storici tra l’insediamento etrusco di Pitigliano e la potente città di Vulci.

"L’esposizione ha riscosso molti apprezzamenti – afferma Irene Lauretti, assessora alla Cultura – per questo abbiamo deciso di prorogarla per dare a quante più persone possibile l’opportunità di visitarla. Con questa mostra-evento il Comune di Pitigliano conferma il suo interesse per la valorizzazione della storia etrusca del territorio come elemento identitario culturale e di richiamo per il turismo".