Mostra e libro all’Agaf. Doppio appuntamento con Dominga Tammone

Pomeriggio con un doppio appuntamento quello in programma sabato nella galleria "Agaf", in via Mazzini, a Grosseto. Protagonista sarà l’artista Dominga Tammone, autrice della mostra "Ritratto... di vino" e del libro "Ho nascosto". L’esposizione propone ritratti colorati con il vino dedicati ai cantautori italiani (le opere resteranno in mostra fino a lunedì), mentre il libro che sarà presentato raccoglie disegni e riflessioni ed "è dedicato – dice l’autrice – a chi si guarda nello specchio e da tempo non si vede più".