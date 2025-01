Mostra di radio d’epoca nei locali dell’Emporio. Pezzi unici di Danieli

Per celebrare i 100 anni dalla nascita della radio a Scansano, nei locali dell’Emporio in via Marconi, è stata allestita la mostra di radio d’epoca provenienti dalla collezione provata di Benito Danieli. L’esposizione, organizzata con il patrocinio del Comune di Scansano, resterà visibile fino a martedì. Sarà quindi possibile ammirare radio d’epoca e ascoltare registrazioni originali, interviste e trasmissioni che hanno fatto la storia della radio. Per informazioni 0564.644445 oppure 334.5264948.