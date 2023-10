"Mostra di Fumetti a Grosseto: Chelli Comics & riprende i corsi"

Riparte con la mostra allestita nella Fondazione Chelli, in via Ferrucci, a Grosseto, la "ChelliComics &", ovvero la scuola di fumetto e di scrittura creativa.

Si tratta di una delle proposte formative della Fondazione diocesana, ente gestore delle scuole paritarie e della scuola di musica, che dal 2021 ha allargato il proprio ventaglio di esperienze di crescita.

"I nostri straordinari studenti hanno trasformato lo spazio del corridoio che introduce ai licei – dice Marco Cappuccini, responsabile del progetto – in un ambiente da sogno per la mostra di quest’anno. Appendendo opere d’arte e sistemando ogni dettaglio con cura, stiamo creando un’esperienza visiva unica".

"Se la mission principale della Fondazione è portare avanti la proposta educativa delle scuole paritarie cattoliche, ovvero la media Madonna delle Grazie e i licei classico e scientifico paritari – dice don Pier Mosetti, presidente della Fondazione Chelli –, tuttavia si vuol spendere anche per altre esperienze educative. È così per la scuola di musica ed è così per ChelliComics &".

Domani partiranno le lezioni del corso di fumetto livello 1 (orario 18-19.30), rivolto a chi si avvicina per la prima volta al mondo del fumetto e avrà inizio il corso di scrittura creativa (dalle 18 alle 19 primo livello e dalle 19 alle 20 secondo livello), rivolto a chi vi si avvicina per la prima volta. Per informazioni 347 696 2065.