Muore nella vigna a Massa Marittima colpito da macchinario

Massa Marittima (Grosseto), 18 marzo 2022 - Tragedia nel territorio comunale di Massa Marittima, in una vigna. Un operaio di 65 anni è morto in seguito a un incidente sul lavoro. E' accaduto in una azienda agricola. Intorno alle 10.20 l'uomo sembra stesse lavorando nel campo quando è stato colpito da un macchinario, sembra una trivella, di quelle che servono per piantare i pali che appunto si vedono nelle vigne.

I colleghi si sono subito accorti della gravità delle ferite e hanno chiamato i soccorsi. E' intervenuto il 118 che ha allertato anche l'elisoccorso Pegaso. Purtroppo le ferite erano troppo gravi. L'uomo è deceduto nel campo. Intervenuto anche il personale della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl Toscana sud est e i carabinieri.