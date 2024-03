Grosseto, 8 marzo 2024 – Si è accasciato in auto. Appena uscito da scuola era salito sulla macchina della mamma. Un malore improvviso ha ucciso, a soli 16 anni, Riccardo Radiconi.

La tragedia si è consumata oggi, 8 marzo, intorno alle 14 in strada, in via Santerno, vicino al piazzale dei circhi, a Grosseto.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono giunte l’automedica e la Misericordia di Grosseto. Il 16enne è morto al pronto soccorso dopo alcuni tentativi di defibrillarlo.