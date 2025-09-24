Una comunità unita nel lutto. E’ scomparso ’Nino la guardia’. Decano della Polizia municipale

La lezione agli autocrati

La lezione agli autocrati
24 set 2025
ANDREA CAPITANI
Cronaca
Monte Argentario, 25 settembre 2025 – L’Argentario e la comunità di Porto Ercole in particolare piangono Piero Domenico Lubrano, da tutti conosciuto come “Nino la guardia”. Così, infatti, lo chiamavano da sempre i portercolesi e chiunque lo conoscesse. Uno dei vigili urbani più longevi del Comune di Monte Argentario, si è spento a 97 anni.

Nino si era ritirato nel 1993, dopo aver servito con dedizione e serietà l’intera comunità, indossando per tanti anni la divisa di vigile e mettendo al primo posto la sicurezza e l’ordine sul territorio. È stato sempre un grande appassionato di pesca: il mare, per lui, rappresentava una seconda casa in cui trovava pace e soddisfazione.

“Da lui sono passate generazioni di vigili – ricorda Roberto Cerulli, cresciuto nella Polizia municipale argentarina e adesso comandante a Capalbio –, da quelli stagionali a quelli a tempo indeterminato. Io da piccolo lo temevo. A 14 anni mi fermò con il motorino e non mi chiese i documenti ma mi domandò: di chi sei figlio? Poi l’ho conosciuto una volta entrato nella Polizia municipale, anche se lui era da poco andato in pensione”.

“Appena entrato feci i miei primi cinque anni proprio a Porto Ercole – racconta ancora Cerulli – ed ebbi l’occasione di conoscerlo per davvero. Rispettoso, amico e ’tifava’ sempre per noi. Adesso abbiamo perso un’istituzione, un uomo che rappresentava davvero una generazione di dipendenti comunali. A noi il ricordo di quest’uomo forte, vero, instancabile: 97 anni spesi beni. Adesso Nino ci rimarrà il tuo ricordo di persona per bene e la tua bella amicizia”.

“Tutti noi lo vogliamo ricordare per la sua gentilezza, la sua disponibilità e il profondo legame con Monte Argentario”, dice poi Marco Nieto. Le esequie si sono svolte ieri nella chiesa di Porto Ercole. Nella foto qui a fianco è il primo da destra, insieme a dei colleghi storici e al Comandante Benvenuti.

Andrea Capitani

