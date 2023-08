Si tuffa in mare e muore: era in vacanza con la moglie

Grosseto, 6 agosto 2023 – Un’altra tragedia in mare. Dopo l’uomo morto in acqua a San Vincenzo (Livorno), si registra un’altra vittima, questa volta sulla spiaggia di Macchia Tonda, a Capalbio.

Un uomo di 54 anni, un turista tedesco in vacanza con la moglie, è morto dopo essersi buttato in mare nel primo pomeriggio di oggi, domenica 6 agosto. L’uomo, in base alle prime ricostruzioni, si è tuffato in mare ma non è più riemerso.

La moglie non vedendolo e preoccupata dalla forte corrente e dal mare agitato, ha dato l’allarme. Immediato l’intervento dei soccorritori con elicottero Pegaso, vista la difficoltà di accedere alla spiaggia con l’ambulanza.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, il corpo del signore è stato avvistato sulla battigia a circa 100 metri di distanza dal punto in cui si era tuffato. L’uomo non ha mai più ripreso conoscenza e il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Si ipotizza un malore in mare e il successivo annegamento.