Si tuffa per salvare due ragazzini in difficoltà tra le onde: 36enne di Grassina annega nel mare mosso

San Vincenzo (Livorno), 6 agosto 2023 – Un gesto di generosità ed eroismo pagato con la vita. Un 36enne di Grassina (Firenze) è morto annegato a San Vincenzo (Livorno) dopo aver cercato di salvare due ragazzini in balia delle onde.

L’uomo, nel suo primo giorno di ferie, era andato a trovare un amico al mare, a San Vincenzo. Arrivati in spiaggia hanno visto due ragazzini in difficoltà a causa del mare mosso. Nonostante il pericolo per la forza delle onde, il 36enne si è buttato in mare per cercare di salvare i due, ma è stato travolto dal mare mosso ed è morto annegato nonostante i soccorsi. I due ragazzini sono stati salvati, insieme ad altre due persone.