Addio a Carlo Di Paola, una vita per il sindacato

Grosseto, 13 marzo 2025 – Lutto per la morte di Carlo Di Paola. Il presidente Federico Pieragnoli dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano e il presidente Marco Conficconi dell’Ente Bilaterale del Terziario Toscano, con grande dolore hanno annunciato la scomparsa di Carlo Di Paola proveniente dal mondo sindacale della Fisascat Cisl Toscana. Di Paola ha ricoperto per tanti anni il ruolo di presidente sia in Ebtt sia in Ebittosc, grazie alla sua preparazione e passione ha assunto un ruolo importante nella Bilateralità in Toscana. I presidenti Pieragnoli e Conficconi porgono alla famiglia il loro più sentito cordoglio per la prematura scomparsa, il suo ricordo rimarrà sempre vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto. Per l’ultimo saluto si comunica che i funerali si svolgeranno il 14 marzo alle ore 15 presso la Parrocchia di Santa Lucia, in Via Luigi Pirandello 26 a Grosseto.